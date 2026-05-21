Урнебесно: Карлеуша во обид да облече дрес се заглави ги изнасмеа сите (видео)

За време на снимањето на емисијата „Пинкови ѕвезди“ се случи урнебесна сцена кога Јелена Карлеуша се обиде да облече дресот, но нејзината огромна фризура беше голем проблем.

Додека пејачката се обидуваше да се снајде, Босанецот Драган Стојковиќ веднаш дојде на помош, а убавата пејачка не знаеше што ја снајде!

Сепак, во обид да го намести дресот, Босанецот ја фати нејзината пунџа со раката, што веднаш ја изнервира Карлеуша.

Пејачката веднаш плесна со раката смеејќи се, по што студиото експлодираше од смеа. Јелена го сподели ова видео на својот Твитер и Фејсбук профил, а фановите слатко се смееја.

Атмосферата на снимањето беше многу опуштена, а овој момент многумина веднаш го прогласија за еден од најсмешните зад камерите.

