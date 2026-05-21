Бака Прасе го подарува својот автомобил од 400 илјади евра, а од добитникот бара само едно

Јутјуберот Бака Прасе најави голема томбола за да го подари својот луксузен Ламборџини Хуракан.

Бабата Пиг повторно привлече огромно внимание од јавноста откако објави дека планира да го подари својот луксузен автомобил Ламборџини Хуракан.

Како што истакна, ја донел одлуката затоа што сака да направи место за нов автомобил во својата колекција, но и затоа што не сака да профитира од возило кое има посебна емоционална вредност за него.

Бака чиј скап „Брабус“ беше запален рече дека автомобилот ќе биде подарок за неговите следбеници, со едноставен услов за учество во наградната кампања.

– Ви го подарувам Ламборџинот на крајот од годината, мојот Ламборџини Хуракан и сè што треба да направите е да ставите лајк на сликата. Само затоа што тоа значи дека ќе го подарам и не сакам да го продадам. Сакам да купам уште едно Ламборџини и едноставно немам повеќе место за автомобилот, а не сакам да заработувам пари од него затоа што ми значи нешто. Тоа ќе биде најскапиот подарок во историјата на сите подароци во светот – рече Бака Прасе.

Неговата објава предизвика лавина од реакции на социјалните мрежи, а многу следбеници веќе шпекулираат како ќе изгледа постапката за учество и кој би можел да стане новиот сопственик на луксузниот автомобил.

фото:Instagram printscreen/bakaprase