Пријовиќ била изневерена: „Јас го признав својот грев, нека признае и таа“

Александра Пријовиќ и Љуба Перуќица беа во емотивна врска пред повеќе од 10 години, а пејачот сега проговори за тоа време.

Со години се шпекулираше дека Љуба ја изневери Александра, а сега тој го потврди тоа.

– Вистина е дека ја изневерив, но тоа е глупава тема. Луѓето сè земаат здраво за готово и го гледаат со потценување. Не се извинувам, но што прават 24-годишните момци? Бевме пар како и секој друг и не знам зошто се крена толкава врева околу тоа. Бевме многу млади. Ти си маж, млад, луд, сè ми беше на дофат… Затоа си заминав затоа што сфатив дека нема да функционира така. Не ѝ кажав дека ја изневерив затоа што не сакав повеќе да ја повредам. Не лажев, беше премолчено, таа дури и не ме праша. Најчесто лажните моралисти коментираат најмногу. По раскинувањето навистина полудев, сè се случи. Мислам дека секој маж што е млад треба да си го дозволи тоа. Секој треба да помине низ тој дел од животот – рече Перуќица.

Кога го прашаа дали мисли дека Александра го изневерила, Перуќица даде мистериозен одговор.

– Не знам. Не можам да кажам дека го видов или сум сигурен. Александра го знае ова и мора да признае, ако ништо друго, никогаш не би жртвувала никого. Јас го признав мојот грев, нека го признае и таа својот. Дури и да знаев, никогаш не би зборувал за тоа, да бидам искрен. Можам да кажам за себе, не за другите. Никој никогаш не ми го кажал тоа, а дури и да го стореа, не би верувал во тоа додека не го видам со свои очи. Тоа е глупава тема, беше одамна. Бевме млади, денес таа има среќно семејство, деца како мене од друга страна, и е бесмислено воопшто да се зборува за тоа – заклучи пејачот.

