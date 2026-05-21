Пејачот Милан Станковиќ уловен во јавноста по долго време – поминува време со пријателите

Милан Станковиќ се појави во јавноста по долго време, а екипата на емисијата „Paparazzo lov“ го сними во сосема опуштен изглед за време на прошетка со пријателите.

Она што веднаш привлече внимание беше неговиот драстично променет изглед, поради што многумина не го препознаа на прв поглед. Милан ја порасна долгата коса, која сега ја врзува во опавче, носи очила и негува многу повоздржан и посмирен стил на облекување во споредба со периодот на почетокот на неговата кариера.

Пејачот изгледал смирен и повлечен, а времето го поминувал во друштво на блиски пријатели, уживајќи во разговорот и прошетката.

Како што објави „Информер“, Станковиќ веќе долго време работи во музичкото студио и подготвува нови проекти. Исто така, се шпекулира дека планира големо враќање на музичката сцена, а неговиот нов музички проект ќе биде претставен на јавноста оваа есен.

