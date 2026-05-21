Пејачката по вторпат невеста: Анета и Рубин официјално во брак

Фолк-пејачката Анета Љумаковска се омажи за својот колега, музичарот Рубин Размо.

На своите профили на социјалните мрежи, пејачката објави заедничка фотографија на која таа е облечена во бел костум со букет во рацете, а тој во бело палто.

Љумаковска не ставила опис до сликата, но по амбиентот и по честитките под неа, станува јасно дека му се заколнала на вечна љубов на колегата. До сликата таа симболично ја избрала песната „Во добро и зло“ (У добру и злу) од Борис Новковиќ.

Анета и Рубин пред неколку месеци јавно проговорија дека се во љубов. Оттогаш, пејачката од Битола често објавува слики од нивните чести заеднички патуања.

„Што се однесува до тоа дали сум повторно вљубена и дали имам некој во мојот живот, еве сега решив да се изјаснам и јавно да им ставам крај на шпекулациите – да, вљубена сум, но не повторно, туку за првпат во мојот живот“, изјави Анета за „Гламур магазин“.

Рубин е инаку поранешен член на групата „Молика“ и свири саксофон, а сега настапува со својата сакана.На Анета, ова ѝ е втор брак. Од првиот, таа ја има ќерката Моника.

фото:Instagram printscreen/anetaljumakovska2701