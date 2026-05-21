Ако сте во потрага по десерт кој е истовремено сладок, освежителен и полн со хранливи состојки, оваа сирова протеинска торта е совршениот избор за вас. Се подготвува брзо, не бара печење, а комбинацијата од суво овошје, јаткасти плодови и кремасто сирење ќе ги задоволи сите ваши сетила. Одличен избор за здрава ужина или десерт по тренинг.

Состојки за подлогата:

40 грама суви смокви

50 грама суви брусници

50 мл сок од портокал

50 грама моркови

40 грама протеински прашок

100 грама мелени печени лешници (лупени)

2 супени лажици агаве сируп

За кремот:

100 грама индиски ореви

100 грама свежо крем-сирење (со помала масленост)

20 грама агаве сируп

25 мл свежо цеден сок од лимон

5 грама изрендана кора од лимон

Подготовка:

Подготовка на подлогата: Исечкајте ги сувите смокви и брусниците, прелијте ги со сокот од портокал и оставете ги да отстојат околу 10 минути за да омекнат. Во блендер ситно сомелете го морковот. Додадете го натопеното суво овошје (заедно со сокот), протеинскиот прашок, мелените лешници и агаве сирупот. Блендирајте сè заедно додека не добиете хомогена и леплива смеса. Формирање на подлогата: Смесата рамномерно втиснете ја на дното на калап за торта (со дијаметар од ∅ 20 cm), кој претходно сте го обложиле со хартија за печење. Ставете го калапот во фрижидер да се лади додека го правите кремот. Индиските ореви претходно натопете ги во вода (најмалку 2 часа пред подготовката). Потоа убаво исцедете ги и изблендирајте ги во блендер додека не добиете фина текстура. Во блендерот кај индиските ореви додадете ги крем-сирењето, агаве сирупот, сокот и изренданата кора од лимон. Блендирајте со голема брзина додека не добиете мазен и свиленкаст крем. Готовиот крем истурете го врз подлогата и убаво израмнете го. Ставете ја тортата во замрзнувач најмалку 2 часа, а по желба можете да ја оставите и преку ноќ.

Пред сервирање, украсете ја тортата со свежи малини или друго овошје по ваш избор. Извадете ја тортата од замрзнувач најмалку 1 час пред послужувањето за полесно да се сече и да ја добие совршената, кремаста текстура.

извор:курир.мк

фото:Freepik