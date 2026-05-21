Овие тинејџери се потрезвена, но помалку социјална генерација од нивните родители

Американските тинејџери денес пијат помалку од нивните родители, но трендовите што можеби ја зголемуваат нивната трезвеност не се сите позитивни и некои од нив се поврзани со епидемијата на Ковид-19, што ги зголеми чувствата на изолација, според студијата на „Набљудување на иднината“ на Универзитетот во Мичиген, која ја следи употребата на супстанции кај младите луѓе половина век.

Студијата, објавена од порталот Аксиос, наведува дека долгорочниот пад на потрошувачката на алкохол кај тинејџерите започнал кон крајот на 1990-тите, а трендот само се забрзал во последните години.

Според студијата, уделот на ученици кои пиеле во изминатите 12 месеци во 2025 година изнесувал 41 процент во четврто одделение средно училиште, во споредба со 75 проценти во 1997 година.

Пропорцијата на ученици кои пиеле во второ одделение средно училиште изнесувала 24 проценти, во споредба со 65 проценти во 1997 година и само 11 проценти во осмо одделение, во споредба со 46 проценти во 1997 година.

„Процентот на оние кои не користат ништо расте. Не е дека сите деца се свртуваат кон друга супстанција“, изјави за „Аксиос“ истражувачот на MTF, Ричард Мич.

