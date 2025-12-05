Црна тантела, тело покриено со селотејп: Александра Младеновиќ никогаш не била попровокативна

Пејачката Александра Младеновиќ ја сними песната „Делулу“, а она што веднаш привлече големо внимание од публиката беа атрактивните верзии во кои се појавува во видеото.



Од провокативни кадри во кои е целосно покриена со селотејп, до оние во кои носи француска тантела, со витлери во косата.

Александра остава зад себе година полна со успеси, а во последниот месец од 2025 година, таа ја воодушеви публиката со нова песна.

Останав доследна на мојот стил, но на малку поинаков начин. Долго време работев на ова изненадување што го подготвив за мојата публика. Ќе ја заокружиме оваа година убаво – вели Александра.

Кога станува збор за песната, оваа пејачка го прифати предизвикот, исто како и кога станува збор за видеото. Секој кадар е внимателно дизајниран, од оние каде што е покриена со шминка, до предизвикувачките кроеви.

Foto: printscreen/Instagram/aleksandra_mladenovic_