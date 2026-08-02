Цеца Ражнатовиќ со огласи од теретана: Пејачката во хеланки на напорен тренинг

Пејачка Светлана Цеца Ражнатовиќ повторно го привлече вниманието на јавноста со својата посветеност на одржување на физичката кондиција. Таа тренира напорно за да ја одржи својата фигура, покажувајќи што е потребно за да имате затегнато тело.

Фактот дека дисциплината е клучот за нејзиниот успех го потврдува и тоа што рано наутро заминува во теретана. По тој повод, на својот Инстаграм профил сподели фотографија на која на следбениците им покажа дел од својот напорен тренинг. На фотографијата се гледа Цеца облечена во хеланки, како на справи за нозе и задната ложа посветено изведува вежби со оптоварување. Со фотографијата испратила и кратка и јасна порака: „Се работи“.

Цеца неодамна истакна дека посакуваната тежина ја постигнала без ригорозни диети и лекови за слабеење.

„Ја доведов својата линија до совршенство, но без никакви ригорозни диети, без овие работи што се боцкаат, лекови, чуда… Тоа сега е многу популарно, но и многу опасно и нездраво и директно влијае на штитната жлезда и на панкреасот. Со тоа не треба да се игра. Бидејќи тој лек всушност го користат дијабетичари. Не е ни важно“, рекла пејачката и го открила својот метод.

„Едноставно решив по седум часот да не јадам ништо и само да консумирам вода. Во една прилика реков и дека понекогаш пијам по некое пиво. Потоа ме прашаа како пијам пиво кога тоа дебелее. Јас велам: мене не ме дебелее, мене пивото ме сака. Но, навистина, тоа е тоа. И мене ми успеа и ослабев 8,5 килограми за еден месец, а ниту една секунда не гладував, јадев што и да посакав. Најдоцна, значи во седум и пол, осум часот навечер, нема повеќе внесување храна и кај мене тоа се покажа добро. Тоа е како автофагија. Потоа наутро станувам во осум, осум и пол, појадувам, го активирам метаболизмот и тоа е тоа. И физичка активност.“

foto: printscreen/instagram/cecaraznatovic/lifeofcecaraznatovic