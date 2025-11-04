Цеца бесна како никогаш досега: За неа скандалот со бугарското знаме во Велес е завршена работа, сега виновни и се српските новинари (видео)

еца Ражњатовиќ повторно проговори за скандалот во кога на концертот некој од публиката ѝ даде бугарско знаме со кое таа се покри.

Публиката почна да свирка и да негодува, а ѕвездата на српската турбо фолк сцена ги коментираше реакциите по настанот.

„Зошто не истраживте што се случи потоа? Се ширеа лаги дека мојот концерт бил прекинат и дека ме натерале да се симнам од сцената, дали е тоа вистина? Пеев повеќе од два и пол часа, мислам, со чест и исклучоци, но има и такви што шират глупости. Да, се случи таа ситуација, и јас дадов изјава за тоа и тоа беше решено“, изјави таа.

„Постојат и полоши афери за кои не ги обвинивте моите колеги. Што се случи, луѓе? Јас траам 40 години, никогаш во животот не сум имала провокативна изјава, а камоли за нешто друго. Луѓето навредуваат луѓе, ги навредуваат моите колеги, се однесувате како навивачи, и тоа е скандал…“

фото:Instagram printscreen/ zvezde granda/ facebook