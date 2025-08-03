Тоби и Дин магијата на малите моменти кои му даваат смисла на животот ја преточија во песна – “Into The Sunset” (ВИДЕО)

Дуото Tobi & Dean го објави своето второ авторско дело овој пат на англиски јазик. Песната е во препознатлив рок стил и е насловена “Into The Sunset”. Таа е вистинско летно освежување и освојува на прво слушање. И оваа песна е авторско дело на пејачот Деан Коцевски, а приказната за истата е инспирирана од една негова фотографија направена на зајдисонце во Виена. Токму таа фотографија е и насловна фотографија на синглот.

„Ова музичко патување започна со една фотографија. Еден сончев декемвриски ден, уживајќи низ Виенските улици со својот велосипед, овековечив еден кадар со својот телефон, момент кој беше искра за создавање на оваа песна. Инспириран од шармот на Виена добив идеја да го преточам ритамот на секојдневниот живот во песна“, вели пејачот.



“Into The Sunset” го опишува животот во Виена од лична перспектива, како што објаснува Деан. Тој често го користи својот велосипед, од каде и доаѓа мотивацијата за ритам кој одлично одговара за уживање при возење низ градот. Песната ја прославува убавината на оние мали моменти кои им даваат смисла на секојдневните рутини, и нѐ потсетува да погледнеме околу нас и да ги цениме работите кои ни се во околината, а секако и жената е вечна инспирација за љубов и убавина.



Силен ритам, интересни фрази и моќни гитари, оваа песна пренесува топлина и енергија и е посветена на сите љубители на класичниот рок!

Инаку, Тоби и Деан се пријатели повеќе од седум години, а токму сега решија своето пријателство да го преточат и во бенд. Нивното музичко патување се развива постепено, и сега финишираше во заеднички креативен проект. За разлика од повеќето изведувачи и бендови во Македонија, Тоби и Деан се комплетни автори на музиката и тексот на своите нумери. “Into The Sunset” претставува важна пресвртница: тоа е втората оригинална песна на Деан и првото официјално издание на дуото Tobi & Dean, а сите новости за нив можете да ги следите на нивниот официјален Инстаграм профил (https://www.instagram.com/ tobianddean/), каде исто така можете да чуете и кавер песни од пробите кој ги објавуваат постојано.

Како што истакнуваат веќе се работи на нови песни и кои треба да бидат објавени наскоро! До тогаш уживајте во оваа летна поп-рок песна.