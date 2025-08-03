Тијана Ем со месеци е мета на критики поради здебелувањето, а сега откри дека ослабела за 12 килограми

Фолк пејачката Тијана Милентијевиќ се бори со вишок килограми, а сега се пофали дека ослабела 12 килограми.
Тијана позираше во фустан на својот профил на Инстаграм, а нејзините облини – гради, струк, колкови излегоа во прв план, а следеа бројни комплименти.
– Одиме понатаму – гордо напиша пејачката.
Пејачката брзо се здебели во последните години, а како што вели самата, нејзините колеги често ја критикуваат за тоа.
– Доживеав да ме прашуваат пред сите на што личам. Тоа е од здравствени причини, ослабев десет килограми. Тоа многу ми значи – неодамна истакна Тијана.
@dsimicc96 @Tijana Milentijević To se desi kad zensko prati sport 🤣🔴⚪️ #fyp #foryoupage #foruyou #crvenazvezda #kosarka #beograd #arena ♬ original sound – DarkoSimic
Да потсетиме, неодамна изјави дека имала неколку операции на носот бидејќи не била задоволна по првата операција.
– Што се однесува до мојата втора операција на носот, ја направив затоа што не ми се допадна како испадна првиот пат, беше малку погрешно. Имав искривен нос. Секако, ова сега не е траен ефект врз мене, бидејќи ќе кажам само по една година дека имам вистинска слика за тоа како испадна сè – открила тогаш таа.
foto:printscreen/instgaram