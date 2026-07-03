Теодора се фотографираше во танга бикини, а тетоважите на интимната зона го „срушија“ Инстаграм

Пејачката Теодора Џехверовиќ повторно привлече големо внимание од јавноста откако објави провокативни фотографија во костим за капење.

Нема сомнеж дека Теодора се смета за една од најжешките пејачки на естрадата. Таа доби поголема популарност со учеството во реалното шоу „Задруга“, по што нејзината кариера тргна нагоре.

Покрај нејзините музички хитови, големо внимание привлекува и нејзиниот физички изглед, што често го истакнува на социјалните мрежи.

Така беше и овој пат, кога на својата Инстаграм приказна сподели фотографии во дводелно бикини кои дополнително ја истакнуваа нејзината извајана фигура.

Нејзините атрибути беа во преден план – бујно силиконско деколте, рамен стомак и извајана фигура, додека посебно внимание привлекоа и нејзините тетоважи – едната меѓу градите – симбол на ангел, а другата на бутот – емотивни зборови што очигледно му ги посветила на својот партнер.

Судејќи според објавите, Теодора моментално ужива подалеку од очите на јавноста, а во позадината на фотографиите може да се види базен, каде пејачката наоѓа освежување во текот на жешките летни денови.

Foto: Instagram/TeodoraDzehverovic