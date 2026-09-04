Теодора Џехверовиќ повторно ги „запали“ социјалните мрежи, овој пат со фотографија во шарен костим за капење

Пејачката Теодора Џеверовиќ објави провокативна фотографија во минијатурно шарено бикини.

Таа повторно ги „запали“ социјалните мрежи со својата најнова провокативна фотографија во минијатурно бикини. Теодора Џеверовиќ се фотографираше себеси во огледало во својот најсекси изглед досега.

Во преден план ги стави своето извајано тело и бујните силиконски гради. Дури има и траги од плочки на нејзиниот стомак.

Шарениот костим за капење дефинитивно совршено одговара на нејзината кафеава капа и темниот тен.

Со фотографијата објави и песна од Матија Витиќ, над која напиша „расположение“, а тој сигурно се израдувал кога ја видел објавата на оваа жешка бринета со неговата песна.

foto: printscreen/instgaram/teodoradzehverovic