По три месеци откако ја погреба мајка му почина и татко му на Бен Афлек : Актерот скршен од тага

Холивудските актери Бен и Кејси Афлек минуваат низ тежок период откако ги загубија двајцата родители за кратко време.

Браќата Афлек минуваат низ тежок период само три месеци по погребот на нивната мајка Крис, откако нивниот татко Тим исто така почина ненадејно. Тажната вест ја потврди помладиот брат на Бен, Кејси Афлек, за време на прес-конференција на Филмскиот фестивал во Венеција, каде што го промовираше својот нов филм „Компанија“, кој го режираше и го напиша сценариото.

Casey Affleck revealed in Venice that he and brother Ben lost their dad, Timothy, months after mom Chris passed at 83. Casey dedicated ‘Company’ to both of his late parents. Supported by Ben, the premiere marked their first joint festival in a decade.#CasseyAffleck #BenAffleck pic.twitter.com/gq9Q3urjRt — MTN (@movietv_news) September 9, 2026

Тој го посвети овој филм на своите покојни родители, не криејќи ја својата тага што тие не успеале да го видат овој филм. Тој нагласи дека верува оти би им се допаднал бидејќи синовите на Кејси, Индијана (22) и Атикус (18), исто така се појавуваат на екранот.

Нова трагедија ги погоди славните браќа кратко откако се збогуваа со нивната мајка, Крис Афлек, која почина на 2 јуни на 83-годишна возраст.

View this post on Instagram A post shared by Hollywood Reporter (@hollywoodreporter)

Мајката на познатите оскаровци почина како последица на кардиопулмонален проблем, а се наведува дека имала и рак на панкреасот, како и други здравствени проблеми, откако кон крајот на минатата година ѝ било прогнозирано дека ѝ остануваат само шест месеци живот.

Кога станува збор за таткото Тим, не е тајна дека браќата имале комплициран и тежок однос со него, пред сè поради неговиот проблем со алкохолот.

По разводот со Крис, Тим се преселил во Калифорнија, додека мајката сама ги одгледувала Бен и Кејси во Масачусетс. Таткото во младоста работел како автомеханичар и шанкер, но подоцна почнал да работи во центар за рехабилитација од зависности, каде што успеал да одржи дури 30 години трезвеност.

Бен Афлек во претходни интервјуа истакнувал огромна почит кон борбата на својот татко со порокот, нагласувајќи дека со растењето човек сфаќа дека родителите не се совршени, туку дека го даваат најдоброто од себе во околностите во кои се наоѓаат.

foto: printscreen/instagram/bendos_everyday