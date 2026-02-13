Тања Савиќ се откажа од свадбата со Муки?!

Тања Савиќ неодамна се сврши со Мухамед Бешиќ, кој е 11 години помлад, и како што сега открива пејачката, тие моментално минуваат низ турбулентен период.

Бидејќи Муки ја придружува на настапите, пејачката беше видена со својот свршеник на белградскиот аеродром, па иако Бешиќ не сакаше да застане, таа реши да ги поздрави членовите на седмата сила и да открие новости од нејзиниот приватен живот.

– Посакував свршувачка. Кога сакаш некого, природно е да се случуваат такви работи. Само нека биде добро. Покажав интерес, дека ми се допаѓа одреден прстен, а потоа тој сфати дека всушност треба да ми го купи – признава Тања Савиќ за Блиц.рс и открива дали наскоро ќе стапне на лудиот камен.

– Додека сме живи и здрави, ќе биде. Иако тоа не е ни важно, со оглед на тоа што се расправаме доста често – рече таа.

фото:Instagram printscreen/ tanja_savic_private