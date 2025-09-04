Тања Савиќ посакува да има дете со Муки, а смислила и имиња за нероденото бебе

Тања Савиќ има два сина со својот поранешен сопруг Душан Јованчевиќ, но сега може да се замисли себеси повторно бремена. Таа исто така раскажа како им советува на своите пријатели да ослабат.

– Бев на одмор во Турција, беше одлично. Жал ми е што не траеше подолго. Јас сум некој што сака да јаде. Јадам мали оброци во текот на денот, јадам пет пати на ден. Храната во Турција е во ред, малку лута. Ги советувам моите пријатели да јадат пет мали оброци на ден како што правам јас, за да не се здебелат. Им велам да земат детско тањирче, да го наполнат со сè и сешто, да имаат зеленчук. Одлично е да се ослабе по бременоста – рече таа и додаде:

– Можам повторно да бидам бремена. Ми беше тешко за време на бременоста, бидејќи се борев со килограмите. Бев огромна. Имав над 90 килограми. Во втората бев помала, имав 80. Не ми беше гајле тогаш бидејќи бев во Австралија, многу одев, луѓето не се свртуваа. Брзо се навикнав дека таму не сум позната.

Тања ѝ честиташе на Александра Пријовиќ за раѓањето на нејзината ќерка Ариа и откри како би ја нарекла својата неродена наследничка.

– Честитки за Александра, децата се најубавото нешто. Убаво име е, но јас претпочитам нешто старомодно. На пример, би ја крстила мојата наследничка Алиса, Иконија, Милица, Марија, тие стари српски имиња.

фото:Instagram printscreen/tanja_savic_private