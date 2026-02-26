Страсната љубов се доживува само двапати во животот

Повеќето Американци доживуваат страсна љубов во просек двапати во животот, додека 14 проценти никогаш не ја доживеале.

Анкета спроведена на 10.036 возрасни лица на возраст од 18 до 99 години низ САД ги прашала колку пати биле страсно заљубени во животот, при што просечниот одговор бил 2,05 пати.

Според резултатите, 14 проценти од испитаниците никогаш не доживеале страсна љубов, 28 проценти рекле дека им се случило еднаш, 30 проценти двапати, 17 проценти три пати, а 11 проценти рекле дека биле страсно заљубени четири или повеќе пати.

Луѓето постојано зборуваат за заљубувањето, но ова е првото истражување кое навистина прашува колку пати се случува во животот. За повеќето луѓе, страсната љубов е искуство кое се случува само неколку пати – изјавила главната авторка на студијата и научничка во Институтот Кинси, Аманда Геселман.

Истражувачите ја дефинираа страсната љубов преку два клучни аспекти: зголемена физиолошка возбуда, како што се „пеперутки во стомакот“, влажни дланки и забрзан пулс, како и силна психолошка потреба да се биде во близина на сакана личност. Искуствата со страсна љубов беа слични кај хетеросексуалните, геј, лезбејските и бисексуалните испитаници. Постарите учесници пријавија малку поголем број вакви искуства од помладите, што укажува дека страсната љубов може да се случи и подоцна во животот.

Мажите имаат повеќе искуство

Во просек, мажите пријавија малку поголем број искуства од жените, а разликата беше поизразена кај хетеросексуалните мажи во споредба со хетеросексуалните жени. Сепак, истражувачите истакнуваат дека овие разлики се мали и дека страсната љубов е вообичаено човечко искуство.

Податоците од Институтот Кинси, собрани во соработка со платформата за запознавање „Match“, исто така покажуваат дека 60 проценти од слободните луѓе во САД се сметаат себеси за многу романтични, додека мнозинството веруваат во љубов на прв поглед и во судбина. Во исто време, 51 процент од испитаниците изјавиле дека чувствуваат поголем притисок да пронајдат љубов отколку претходните генерации, а 73 проценти веруваат дека романтичната содржина во медиумите поставува нереални очекувања кога станува збор за врските.

Авторите проценуваат дека резултатите помагаат подобро да се разберат романтичните очекувања и укажуваат дека, и покрај силното присуство на идејата за голема љубов, страсната љубов останува релативно ретко искуство за повеќето луѓе.

извор:попара.мк

фото:Freepik