Стомакот ви е хаос? Оваа домашна состојка го решава проблемот за 10 минути

Гадење, горушица, вознемирен стомак? Решението е веќе во вашиот фрижидер. Дознајте која тивка храна го смирува вашиот стомак за само 10 минути – без лекови, без компликации.

Нема полошо чувство од тоа кога вашиот стомак се буни токму кога ви треба мир. Надуеност, гадење, печење – сето ова може да ви го уништи денот. И додека повеќето луѓе веднаш посегнуваат по апче, постои едно едноставно решение што се наоѓа во вашиот фрижидер: обичен, домашен јогурт.

Јогурт – тивкиот херој на фрижидерот

Јогуртот не е само за појадок или прилог со пита. Тој е природен пробиотик, полн со добри бактерии кои помагаат во варењето и ја смируваат желудочната киселина. Кога го земате на празен стомак, особено ако е малку изладен, може да го смири вашиот стомак за помалку од 10 минути. Нема магија – само микроби кои си ја вршат својата работа.

Како функционира?

Јогуртот ја балансира микрофлората во вашите црева, го намалува воспалението и го неутрализира вишокот киселина. Ако сте јаделе нешто тешко, масно или сте биле под стрес, една лажица јогурт може да биде прва помош. Најдобро е да го консумирате без додаден шеќер или ароми – колку е поедноставно, толку е подобро.

Кога и како да го користите?

Идеално е да го земате наутро, пред кафе или навечер кога се чувствувате непријатно. Можете да додадете малку ѓумбир во прав или прстофат цимет за дополнителен ефект. Ако вашиот стомак е особено чувствителен, земајте го полека, лажица по лажица.

извор:попара.мк

фото:Freepik