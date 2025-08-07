Стоја ја покажа својата оаза на мирот далеку од градскиот метеж

И додека плени со неверојатна енергија на сцена, пејачката Стоја Новаковиќ приватно ја обожава својата оаза на мир, далеку од метежот во градот, поточно во местото Пелрез.

Стоја неодамна одлучи да им покаже на своите следбеници дел од својот прекрасен имот, кој целосно го реновирала. Посебно внимание привлече големиот базен, покрај кој сега позираше, уживајќи во летната атмосфера.

Она што го прави нејзиниот дом вистинско место за уживање се луксузните палми, како и пространиот летниковец каде што поминува време со своето семејство и пријателите.

Сè е уредено на таков начин што обезбедува целосна атмосфера каква што многумина би можеле да посакаат, а на пејачката ѝ овозможува многу потребен одмор по бројните настапи.

фото:Instagram printscreen/ stoja_institucija