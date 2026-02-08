Српското Министерство за внатрешни работи со соопштение за киднапирањето на македонскиот пејач

Српското Министерство за внатрешни работи објави дека полицијата трага по двајца мажи осомничени за киднапирањето на македонскиот пејач Даниел Кајмакоски, истакнувајќи дека пејачот, кој беше пронајден со врзани раце, е згрижен.

Според извештајот, по полициска потера, возилото во кое две, засега непознати, лица го киднапираа Д. К. (1983) под закана со нож и огнено оружје е запрено на територијата на општина Рума.

Киднапираниот е пронајден во возилото со врзани раце, додека киднаперите успеале да го напуштат возилото и да избегаат во непознат правец.

Министерството за внатрешни работи, исто така, истакнува дека киднапирањето се случило во утринските часови во Белград и дека киднаперите изнудувале пари од пејачот.

Instagram Printscreen/daniel_kajmakoski/192_rs/Vijesti.ba