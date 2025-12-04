Соседите немаат убави зборови за Снежана Ѓуришиќ: „Остра е и груба!“

Пејачката Снежана Ѓуришиќ е присутна во јавниот свет децении наназад , па затоа често е дочекана и со пофалби и со критики.

Бидејќи секогаш се држи до себе, не сака премногу да биде испрашувана и се обидува да го задржи приватниот живот за себе.

– Таа никогаш не дозволуваше никој да ја вознемирува со прашања и изјави кога ќе ја сретнеше на улица. Јасно даваше до знаење дека брза, може да биде отсечена и груба, но мислам дека е фер. Ја гледаме, се разбира, најчесто со Вања, таа не е една од оние насмеани и љубезни јавни личности. Доста е сериозна, но одговара учтиво. Мислам дека тоа е нејзиниот став за луѓето да не ѝ приоѓаат – изјави еден од соседите за Свет.

Патем, Снежана е исто така многу строга во натпреварот „Ѕвезда Гранда“, и ги изненади сите кога се обрати на еден од кандидатите.

– Не знаеш зошто си дошол тука, ниту дали се бориш за нешто, ниту знаеш зошто пееш тука, твојата внатрешна состојба е под знак прашалник тука, но тоа го оставам на тебе и твојата околина. Ти посакувам среќа, не на натпреварот, туку во животот – му рече Снежана на учесникот.

фото:Instagram printscreen/ snezana.djurisic_