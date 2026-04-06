Сопругата на Слоба Радановиќ ги откри своите пропорции – Роди три деца, а нејзината тежина е совршена

Јелена Радановиќ, сопругата на пејачот Слоба Радановиќ, на социјалните мрежи одговараше на прашања за нејзиниот приватен живот. Дури и по три породувања, таа успева да одржи совршена фигура, а сега откри колку тежи.
Јелена често добива комплименти за својот изглед и затегнато тело, а често споделува фотографии од теретана и од разни масажи и третмани.
Сега еден следбеник се интересираше колку е висока и колку тежи, а таа се пошегува коментирајќи за тоа колку се здебелила.
– Висока сум 173 сантиметри, сега тежам 63 килограми. Малку се здебелив од тренинг – напиша Јелена.
Да потсетиме, Јелена неодамна проговори за предизвиците со кои се соочила на почетокот на љубовната врска со Радановиќ.
– Беше пекол, Боже мој. Не можев да верувам дека постојат толку луди луѓе, се чувствував ужасно, но не траеше долго. Слоба многу ми помогна, објасни дека ова не е просечен жител на Србија, туку некои специфични луѓе таму, кои го виделе и го доживеале на свој начин – рекла тогаш.
– Буквално анксиозност, не можам да одам до продавница. Замислувам дека никој не прави ништо, само седи таму и гледа: „Еве ја оваа од весниците“, а всушност луѓето ги боли уво за тебе.
