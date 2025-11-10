Сопругата го фатила Ѓани на дело: Пејачот го призна неверството од кое дошло и до физичка пресметка

Радиша Трајковиќ Ѓани често зборува за својата сопруга Слаѓа, која му е најголема поддржувачка. Иако се чини дека се во хармоничен брак, пејачот призна дека неговата сопруга неколкупати преминала преку некои работи.

– Одлично ми е, семејството е исто така одлично, сите сме заедно и тоа е најважно. Морам да кажам дека жената најмногу ме слуша, а не смеам да кажам ни најмалку, ќе ме тепаат – рече Џани, а потоа откри дали Слаѓа некогаш го фатила на дело:

– Младоста е лудост, Слаѓа сега е тука за мене. Таа е секогаш со мене, морам да кажам дека научила и да готви. Признавам дека еднаш ме фати на дело и тоа беа два шамара и збогум.

Џани откри дали некогаш имал поголем конфликт со Слаѓа:

– Не сум имал, сè решаваме заедно – рече Џани, потоа призна дека ја снимил песната за својата сопруга Слаѓа:

– Ја снимив песната „И да имав два живота, ќе ти го посветев тебе“. Ја снимив таа песна пред седум месеци, но се случи повреда па не ја објавив тогаш.

– Ќерка ми ме слуша најмногу, моите синовите онака, моите снаи се добри, но би сакал идниот зет да се грижи за мојата ќерка. Сите се заинтересирани за фактот дека мојата ќерка не сака камери, таа секогаш се крие, па сега сите пишуваат за неа. Морам да кажам дека работев многу, а мојата Слаѓа беше со децата, се грижеше за нив. – рече Ѓани, потсетувајќи се на својот настап со неговите познати колеги:

– Се сеќавам кога работев со Шабан Шаулиќ, тој беше сериозен шеф, секогаш беше најскап бидејќи беше и останува најдобриот пејач. Нема повеќе почит од помладите колеги, само ние постарите го имаме тоа – рече тој во емисијата „Премиера викенд специјал“.

фото:Instagram printscreen/ djanimusic