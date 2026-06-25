Со рацете ги покри градите: Александра Пријовиќ со видео ги „запали“ социјалните мрежи

Музичката ѕвезда Александра Пријовиќ повторно успеа да ја заинтригира јавноста и своите обожаватели.

Таа сподели ексклузивна снимка од зад сцената на својот официјален Инстаграм профил, додека работеше на фотографиите за насловната страница на нејзиниот нов музички проект, албум насловен „Болка и алкохол“.

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Во гореспоменатото видео, пејачката претстави сосема неочекуван и исклучително провокативен визуелен идентитет. Александра Пријовиќ позира облечена само во црни, широки панталони, додека во горниот дел е целосно гола, вешто покривајќи ги голите гради со рацете.

Она што дополнително привлече внимание и му даде на целокупниот изглед моќна и донекаде мистична нота беше специфичната уметничка инсталација што ја носи на грбот, во форма на впечатливи црни боцки.

За оваа нова фаза во нејзината кариера, таа одлучи да го подигне својот визуелен израз на повисоко ниво и да донесе нешто сосема поинакво. Во описот на ова видео, Пријовиќ посебно ја истакна својата благодарност кон еден креатор од Париз.

Според сите извештаи, токму овој странски дизајнер е одговорен за смислувањето на целокупниот уметнички концепт, како и за дизајнот на овој необичен стил и целиот проект.

foto: printscreen/instagram/aleksandraprijovic