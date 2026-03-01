Со денови имала нарушено здравје: На Јелена Томашевиќ и се слошило среде настап кој бил прекинат

Концертот на пејачката Јелена Томашевиќ во Бар, викендов бил прекинат в откако уметницата одеднаш се струполи на сцената на Културниот центар.

По овој повод, нејзиниот ПР тим излезе со соопштение, а ние го пренесуваме соопштението во целост:

Ви благодариме на сите за вашата загриженост и бројните пораки за поддршка.

Во деновите пред концертот, Јелена имаше вирус и мала слабост. Сепак, водена од големо почитување кон публиката и желбата да се одржи договорениот настап, таа одлучи да се качи на сцената. За жал, поради нејзината здравствена состојба, не можеше да го заврши концертот.

Најважно е што Јелена сега се чувствува добро и со нетрпение го очекува следната средба со публиката.

Сакаме да им се заблагодариме на медицинскиот персонал на Службата за итна медицинска помош во Бар за нивната брза реакција, како и на сите што пружија помош и покажаа грижа, стои во соопштението објавено на Инстаграм.

фото:Instagram printscreen/jelenatomasevic_official