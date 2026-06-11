Славната оскаровка е бремена на 45 години и го чека третото дете: „Ова е чудо за мене!“

Холивудската ѕвезда Натали Портман го очекува своето трето дете на 45-годишна возраст, а веста ја откри во едно интервју, нагласувајќи колку е благодарна за новата бременост.

Како што рече, таа и нејзиниот партнер, францускиот музичар и продуцент Танжи Дестабл, се пресреќни за новиот член во нивното семејство.

Натали ќе го пречека бебето со својот партнер, францускиот музички продуцент Танги Дестаблес, и тоа ќе биде нивното прво заедничко дете.

Натали ја потврди веста за својата бременост во април, не криејќи колку е среќна за новото поглавје во нејзиниот живот. „Танги и јас сме пресреќни. Многу сум благодарна и свесна колку големо чудо е ова“, рече актерката.

Натали нагласи дека ја доживува бременоста со посебна доза на почит, бидејќи во текот на целиот свој живот слушнала за предизвиците со кои се соочуваат многу парови кога се обидуваат да добијат дете. Нејзиниот татко, Авнер Хершлаг, е специјалист за плодност, па од мала возраст била запознаена со приказните на луѓе за кои родителството не дошло лесно.

„Знам колку е тешко за некои луѓе да ја остварат оваа желба. Затоа чувствувам огромна благодарност и почит за сè што ми се случува“, рече актерката.

Актерката веќе има две деца од претходниот брак со Бенџамин Милпие, синот Алеф, и ќерката Амалија.

фото:Instagram printscreen/natalieportman