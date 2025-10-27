Слави 50 години љубов со мажот кој јавно и призна дека е геј: „За мене тоа не е важно!“

Иако се венчаа во 2001 година, романсата на познатата дизајнерка Дајана вон Фурстенберг и Бери Дилер датира многу подалеку, што познатата модна дизајнерка го прослави со емотивен пост на социјалните мрежи.

„Денес е 50-годишнината од ГОЛЕМАТА ПЕРСОНА!!! Денот кога Бери и јас се заљубивме!“, напиша таа вчера на Инстаграм. „Тој ја отвори вратата на своето срце и никогаш не ја затвори!“

78-годишната дизајнерка очигледно го прифати секое поглавје од својот живот со познатиот бизнисмен. „Првиот ден од долго, шарено, среќно патување… безусловна љубов“, продолжи таа. „Ти благодарам, БД.“

Порано оваа година, 83-годишниот Дилер понуди редок увид во својата врска со модната икона во мемоарите „Кој знаеше“, осврнувајќи се на шпекулациите за нивниот брак, додека јавно се изјаснуваше како геј.

„Со децении читав за Дајана и мене: како бевме најдобри пријатели, а не љубовници“, напиша тој во книгата. „Не бевме само пријатели. Не бевме само пријатели. Едноставно кажано, тоа беше експлозија на страст што траеше со години.“

„Да, ми се допаѓаа и мажи, но тоа не беше во конфликт со мојата љубов кон Дајана“, објасни тој. „Не можам да си го објаснам тоа ниту на себе ниту на светот. Едноставно ни се случи на двајцата без мотив или манипулација. На некој космички начин бевме предодредени еден за друг.“

Иако признанието на Бери беше новост за јавноста, тоа не беше тајна во нивниот свет. Дајана неодамна нагласи во интервју за „Variety“ дека ништо не се променило во нивниот семеен живот.

„Која е разликата?“, рече таа во интервју објавено на 16 октомври. „Не разбирам. Но, тоа не менува ништо. Жал ми е – тоа е глупаво прашање.“

Дијана, исто така, го спомена и својот претходен брак со принцот Егон фон Фурстенберг, кој ја откри својата би*суалност по нивната разделба, но ниту таа не беше вознемирена од ова прашање.

„Се омажив за двајца геј мажи, во ред?“, изјави таа. „Не знам зошто, но за мене тие не се геј, па затоа нема никаква разлика.“

фото:Instagram printscreen/therealdvf