Синовите на Зорица Марковиќ ѝ го свртеа грбот, еве кому му остави сè што има додека e во „Елита“

Пејачката Зорица Марковиќ отвори кафуле неколку месеци пред да влезе во реалното шоу, кое нејзините синови не сакаа да го водат бидејќи не беа заинтересирани, па нејзините браќа го презедоа целиот бизнис додека таа e отсутна. Зорица Марковиќ во последните години се посвети на угостителската индустрија, а пред неколку месеци отвори кафуле во близина на Белград.

Иако бизнисот ѝ одеше одлично и имаше многу промет, таа сепак одлучи да остави сè зад себе и да се придружи на „Елит 9“.

Сите мислеа дека додека таа е во реалното шоу, нејзините наследници Дејан и Илија ќе се грижат за крчмата, но ситуацијата е поинаква. Како што дознава „Информер“, тие немаат никаков интерес за бизнисот на нивната мајка, па нејзините браќа го презедоа целиот бизнис.

– Дејан живее во Ариље, многу му се допаѓа таму, а Илија постојано патува, најчесто во Рим и Париз, а понекогаш застанува и во Белград. Тие се многу добри и фини момци кои имаат свои работни места и ова не ги интересира. Додека Зорица е во реалното шоу, нејзините браќа ја презедоа работата околу кафулето, кои секогаш се тука. Илија понекогаш застанува само за да види што се случува и тоа е тоа, други луѓе се задолжени за работата, имаме цел добро координиран тим – изјавил работник во кафулето за Информер.рс

Foto: print Screen/Instagram/zoricamarkovic_official