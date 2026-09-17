Северина со своите 54 години се’ уште е главна на плажа во мини бикини

Популарната регионална музичка ѕвезда Северина уште еднаш докажа зошто со децении важи за една од најатрактивните жени на овие простори.

Таа на своите профили на социјалните мрежи сподели жешки кадри од летниот одмор, позирајќи во минијатурно бикини кое максимално ја истакна нејзината беспрекорна и витка фигура.

Објавата „експлодираше“ за само неколку часа, собирајќи десетици илјади лајкови и вистинска лавина од позитивни коментари во кои обожавателите порачаа дека за неа времето буквално запрело и дека зрачи со чиста елеганција.

Познато е дека пејачката посветува огромно внимание на својот изглед и формата, а тајната на нејзината топ-фигура лежи во редовните и интензивни тренинзи, строго урамнотежената исхрана и исклучително активниот начин на живот кој го практикува дури и за време на напорните летни турнеи.

Со ваквото жешко издание од плажа, Северина уште еднаш ги украде сите погледи и покажа дека годините за неа се навистина само бројка.

фото:instagram printscreen/severina