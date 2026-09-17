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Македонија за добро утро се расонува со голите нозе на Марјана Станојковска од глетка за чиста петка

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Македонија за добро утро се расонува со голите нозе на Марјана Станојковска од глетка за чиста петка

За познатата македонска ТВ водителка, модел, инфлуенсерка Марјана Станојковска, денот веројатно никогаш во блиско минато не и почнувал порано, и се’ тоа откако неодамна стана водителка и на утринската програма на МРТ 1 – „Добро утро Македонијо“.

Иако сме навикнати да ја гледаме како Лото девојка каде со возбуда и нетрпение ги кажува среќните броеви од топчињата, сега Марјана носи нова возбуда и кај ранобудниците кои сакаат да ги проследат најновите информации и општествено интересни теми.

Сега Марјана е синхронирирана со новите работни обврски, а синхронизацијата ја има и во студио каде е во пар со водителот и колега Ненад Ѓорѓиевски.

Складени од сценариото на денот, но и од она што модно и визуелно треба да рефлектираат како лица претставници од националниот јавен сервис.

Марјана редовно во дамски елегантни комплетчиња, а Ненад во класични костуми соодветни за времето и местото.

За мала промена и искучок од редовната модна пракса на долги фустани, и миди здолништа, Марјана неделава утрово го почна во кусо црвено мини здолниште кое ги откри нејзините долги и вити нозе кои беа од утринскот фокус за расонување.

Глетка за широко отворени очи и за чиста петка.

А утринската, никогаш поефектна и примамлива за задржување внимание меѓу телевизиската конкуренција.

фото:Instagram printscreen/dobro_utro_makedonijo/marjanamay

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