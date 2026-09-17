Роберт Де Ниро се расплака за време на разговор во подкаст: „Мораш да се бориш“

Роберт Де Ниро не можеше да ги сокрие емоциите за време на гостувањето во подкастот на комичарката Ејми Полер, откако таа му се заблагодари за неговиот јавен ангажман.

83-годишниот актер во последните години често јавно зборува за општествени и политички теми. Полер му се заблагодари што отворено ги изнесува своите ставови.

„Лично сакам да ти се заблагодарам за сè што правиш и за тоа што јавно зборуваш за она што се случува во светот“, му рекла таа.

Потоа објаснила зошто неговите јавни настапи толку ѝ значат.

„Често се огласуваат жени или припадници на малцинствата. Кога ќе видам дека некој со твојата репутација и животно искуство јавно зборува, тоа е како на свадба на која некој држи ужасен говор и ја расипува целата прослава. Таа свадба е Америка, а потоа се појавува друга возрасна личност и вели: „Така не се зборува. Така не се постапува со луѓето. Ова е лудост.““

„Поради тоа сите се чувствуваат побезбедно. Те видов како го правиш тоа многупати и навистина го ценам“, додала Полер.

Нејзините зборови очигледно го погодија Де Ниро, кој тивко ѝ се заблагодарил. Полер забележала дека очите му се наполниле со солзи, па застана.

„Сега улогите целосно се сменија. Не можам да поверувам дека те расплакав“, се пошегувала таа. „Се чувствувам неверојатно. Чекај, мора да ти донесеме марамчиња.“

Де Ниро потоа признал дека му е „мачно“ кога гледа што се случува во земјата.

„Мораш да се бориш затоа што, ако не се бориш, нема да постигнеш ништо“, порачал тој.

Покрај тоа што јавно зборува за политички и општествени прашања, Де Ниро и во деветтата деценија од животот продолжува со актерската кариера. Тој се враќа во улогата на Џек Бернс во новото продолжение на серијалот „Meet the Parents“, со наслов „Focker-in-Law“.

Во филмот повторно ќе глуми заедно со Бен Стилер и Блајт Данер, а на актерската екипа ѝ се придружи и Аријана Гранде.

Де Ниро е татко на седум деца. Неговите најстари деца веќе се во педесеттите години, додека најмладата ќерка Џиа, која ја доби со партнерката Тифани Чен, има три години.

Foto: prntscreen/youtube/Good Hang with Amy Poehler