Фатени за рака пред насобраните медиуми: Дара Бубамара премиерно го прошета помладото момче по црвен килим

Популарната пејачка Дара Бубамара повторно го привлече целото внимание на медиумите и публиката, а овој пат се појави на јавен настан во друштво на својот згоден партнер.

Парот зрачеше од самодоверба додека одеа по црвениот тепих држејќи се за раце.

За оваа пригода, пејачката избра тесен, црн комбинезон кој совршено ги истакнуваше нејзините бујни облини и витка фигура.

Целиот стајлинг го комплетираше со ненаметлив накит и елегантна чанта.

Од друга страна, нејзиниот избраник одговараше на нејзиниот гламур во класичен, но исклучително елегантен костум.

Тој носеше сако и панталони во иста боја, додека под палтото можеше да се види бела кошула раскопчана на градите, што му даде на неговиот деловен-лежерен изглед допир на опуштен шарм.

фото:instagram printscreen/darabubamara_official