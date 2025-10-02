Сергеј Ќетковиќ за четири дена ги погребал двајцата родители: „Како некој да откина дел од мене“

Сергеј Ќетковиќ откри дека ги загубил двајцата родители за неколку дена и дека се чувствувал како да е во филм.

За време на гостувањето во една емисија, тој објасни како никогаш не знаеме што нè чека во животот, како и што претставувале неговите родители за него.

– Сосема неочекувано, не можам да кажам кинематографски. Бидејќи не знам кој би можел да напише сценарио од тој тип каде што стоите на истото место четири дена и се збогувате со луѓето што ве донеле на свет. Толку многу прекрасни и одлични луѓе во секоја смисла на зборот. Луѓе кои биле најдобри пријатели, поддршка, љубов, родители – рече Сергеј.

– Да не навлегувам во некоја патетика, но дефинитивно како некој, дури и не го познавам, да откинал дел од вас. Но, од друга страна, знам дека имаме иста цел, сите одиме кон неа, и како што велат, нека оди по ред, што е единствената вистина. Често се сеќавам кога се случуваше сето тоа, дојде еден пријател на моите родители и со одреден поглед ми рече: „Вие веќе не сте деца“ – заклучи Ќетковиќ во емисијата „Из профила“.

фото: Instagram printscreen/ naxiradio

