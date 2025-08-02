Се свршија Тејлор Свифт и Тревис Келси

Пo месеци шпекулации, Тејлор Свифт и Тревис Келси вчера официјално ја потврдија својата свршувачка.

Популарниот пар, кој ги спои светот на музиката и американскиот фудбал, ја сподели среќната вест на Инстаграм, а нивната објава со фотографии и хумористичен натпис „твојата професока по англиски јазик и твојот професор по физичко ќе се венчаат“ го запали интернетот, собирајќи повеќе од милион лајкови за само пет минути.

Верничкиот прстен на Тејлор Свифт, изработен по нарачка со дијамант на прстен од жолто злато од Artifex Fine Jewelry, го одразува нејзиниот безвременски, но препознатлив стил. Дизајниран е од Kindred Lubeck, и е таканаречен прстен со стар крој.

Даниела Тарантино, потпретседателка на James Allen and Blue Nile, го опиша импресивниот накит за Who What Wear: „Прекрасниот прстен на Тејлор Свифт веројатно е направен само за неа, но на прв поглед наликува на издолжен крој со перниче“. Тарантино проценува дека дијамантот е помеѓу 10 и 15 карати, а прстенот е вреден помеѓу 750.000 и 1 милион долари.

Њујоршката дизајнерка на накит Стеф Мазуера се согласува. „Прстенот на Тејлор е впечатлив; смел е, инспириран од винтиџ и целосно во согласност со стилот.“ Таа додава: „Прстенот е широк, се шири кон дијамантот и изгледа како да има рачно изработени детали.“ Иако амбиентот е раскошен, Мазуера забележува дека не е премногу моќен, туку совршено го надополнува античкиот дијамант.

Издолжениот крој со перничиња се покажа како совршен избор за пејачката – ја одразува нејзината љубов кон носталгијата и класичниот стил, додека модифицираната верзија му дава на дијамантот современ изглед, што доликува на невеста во 2025 година.

„Иако издолжените форми се моментално во тренд, ми се допаѓа што прстенот на Тејлор не мора да се чувствува трендовски“, објаснува Мазуера. „Се чувствува многу лично и уникатно. Сè повеќе луѓе избираат уникатни веренички прстени наместо да ги следат трендовите.“

Заедно со прстенот, Тејлор покажа совршен „гол“ маникир, а за објавата на свршувачката носеше пругаст фустан од Поло Ралф Лорен и часовник од Картие.

Foto:printsreen/instgaram