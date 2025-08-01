„Се поместил настрана“: Старлетата позира пред огледалото, а еден детаљ им го привлече вниманието на сите

Ѕвездата од ријалити шоуата Маја Маринковиќ не престанува да го покажува својот задник откако стави импланти. Таа ужива во слободното време, полнејќи ги батериите за деветтата сезона на „Елита“, во која е потврдено дека ќе учествува.

Маја позираше во провокативен црвен фустан, но еден детаљ им го привлече вниманието на сите.

Имено, силиконските импланти што ги ставила во задникот ѝ се лизнале на страна, што не останало незабележано.

„Задник на колковите, чудно, што е тоа?“, „Малку си претерала настрана“, се само дел од коментарите што се појавија под нејзините фотографии, а многумина коментираа дека малку жени би се осмелиле да излезат во таков фустан.

Foto: printscreen/instgaram