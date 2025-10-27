Се ожени MC Стојан – Раперот стапна на лудиот камен со убавата бринета

Српскиот пејач Марко Стојковиќ, познат како MC Стојан, кој се прослави со песната „Ла Мајами“, се ожени.

– Конечно и Стојке да застане на лудиот камен, напиша тој во објавата на социјалните мрежи каде сподели фотографии и видео.

Иако во минатото се поврзуваше и беше во врска со пејачки, за сега веќе сопругата на Марко, нема јавно познати информации.

И самиот MC Стојан и го прекрил лицето на објавените фотографии, но заборавил да сокрие и нешто друго.

Имено, држејќи ја сопругата крената во раце, на свадбата се случила мала незгода, кога на невестата поради кусото фустанче и ѕирна задникот.

MC Стојан во мај годинава објави дека ја запросил девојката при нивната посета на Кипар.

Foto: print screen/Instagram