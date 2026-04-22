Најкремастиот колач со јагоди: Домаќинките се луди по овој рецепт – готов е за кратко време

Оваа торта од јагоди е вистинската опција за вас ако сакате да уживате во совршен, освежителен десерт без многу труд и трошоци.

Се подготвува за само неколку минути, а е и многу поволна.

Комбинацијата од кремаста текстура и сочни јагоди ја прави неодолива, додека богатството на вкусот ги задоволува дури и најпребирливите гурмани.

Состојки:

100 г омекнат путер

250 г шеќер

две јајца

лажичка екстракт од ванила

170 г брашно

лажичка прашок за пециво

120 г павлака

прстофат сол

400 г излупени јагоди

Подготовка:

Изматете го путерот со 200 г шеќер, потоа додадете ги јајцата и екстрактот од ванила едно по едно без да престанете да матите. Во посебен сад, измешајте го брашното, прашокот за пециво и солта.

Наизменично, малку по малку, сипете ја павлаката и брашното во смесата од јајца и путер и добро измешајте со лажица. На крај, додадете ги исецканите јагоди. Истурете ја смесата во мал тркалезен плех за печење намастен со путер.

Посипете го преостанатиот шеќер одозгора и печете во претходно загреана рерна на 180 степени околу 40 минути. Оставете да се олади, исечете и послужете.

фото:Freepik

извор:курир.мк