Најкремастиот колач со јагоди: Домаќинките се луди по овој рецепт – готов е за кратко време

Оваа торта од јагоди е вистинската опција за вас ако сакате да уживате во совршен, освежителен десерт без многу труд и трошоци.
Се подготвува за само неколку минути, а е и многу поволна.
Комбинацијата од кремаста текстура и сочни јагоди ја прави неодолива, додека богатството на вкусот ги задоволува дури и најпребирливите гурмани.
Состојки:
100 г омекнат путер
250 г шеќер
две јајца
лажичка екстракт од ванила
170 г брашно
лажичка прашок за пециво
120 г павлака
прстофат сол
400 г излупени јагоди
Подготовка:
Изматете го путерот со 200 г шеќер, потоа додадете ги јајцата и екстрактот од ванила едно по едно без да престанете да матите. Во посебен сад, измешајте го брашното, прашокот за пециво и солта.
Наизменично, малку по малку, сипете ја павлаката и брашното во смесата од јајца и путер и добро измешајте со лажица. На крај, додадете ги исецканите јагоди. Истурете ја смесата во мал тркалезен плех за печење намастен со путер.
Посипете го преостанатиот шеќер одозгора и печете во претходно загреана рерна на 180 степени околу 40 минути. Оставете да се олади, исечете и послужете.
