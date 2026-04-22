Милица Тодоровиќ објави снимка со мистериозен маж, а сите мислат дека е таткото на нејзиното дете

Пејачката Милица Тодоровиќ објави видео од автомобил со маж чие лице не го покажа, но поради еден детаљ сите мислат дека е таткото на нејзиниот син.

Милица неодамна се најде во центарот на вниманието откако деталите за нејзината врска со оженет маж, со кого доби дете на почетокот на февруари, излегоа во јавноста.

Пејачката не се рекламираше често во оваа пригода, а истакна дека била под голем стрес во периодот по породувањето. Сепак, иако не зборуваше многу за својот партнер, Милица Тодоровиќ сега се снимаше себеси во автомобил со маж чие лице не го откри.

Видеото го објави на Инстаграм, а социјалните мрежи веднаш започнаа полемика околу тоа кој е мистериозниот маж. Многумина се убедени дека тоа е таткото на нејзиното дете, а сомнежите дека е тој беа поттикнати од песната на Сенида „Ти и ја“ што се слуша во позадина.

Да ве потсетиме дека откако Милица се породи, една жена проговори за медиумите и откри дека е во брак со таткото на детето на пејачот 19 години и дека имаат два сина.

