Филмска приказна: Мелина Галиќ новиот сопруг милионер го запознала во такси

Модната дизајнерка Мелина Арнолд, порано Џиновиќ, го запознала својот нов сопруг милионер случајно и во такси.

Поранешната сопруга на Харис Џиновиќ станала госпоѓа Арнолд на 18 април. Се омажила за англиски милионер во Монако, додека луксузната свадбена прослава била организирана во Италија.

Судбоносната средба на Мелина со нејзиниот нов сопруг Џефри Пол Арнолд се случила во такси, пишува Курир.рс Како што самата модна дизајнерка им се пофалила на своите пријатели, тоа била средба што ѝ го променила животот.

Имено, по турбулентниот период и крајот на долгогодишниот брак со Харис Џиновиќ, кој со години бил под лупа на јавноста, Мелина го продолжила својот живот во Монако, далеку од љубопитните погледи. Како што им се доверувала на своите блиски пријатели, сè изгледало сосема обично тој ден. Нарачала такси за да ја однесе до аеродромот. Сепак, возењето добило неочекуван пресврт кога возачот извинително ја прашал дали може да смести уште еден патник.

– Тоа е филмска приказна. Мелина нарачала такси до аеродромот. Не знам каде леташе, но таксистот учтиво праша дали може да поврзе друг господин. Малку е чудно бидејќи кога таксист зема патник, ретко вози друг клиент. Можеби беше посебна ситуација или судбина. Нешто е така, но самата Мелина им кажа на своите пријатели за ова – рече изворот на Курир.рс

Токму таа навидум незначителна одлука сè промени. Во возилото влезе господин кој, како што подоцна се покажа, беше Џефри Пол Анролд, богат бизнисмен од Велика Британија.

– Тука во Монако, вистински богатите луѓе ретко користат такси, но ова очигледно беше некоја посебна ситуација или само судбина. Разменија контакти, по што продолжија да се забавуваат. Па, разговорот што започна сосема спонтано набрзо прерасна во нешто повеќе. Веќе за време на возењето, меѓу нив се почувствува посебна енергија. Таа разговараше со него за мода, а тој уживаше во тоа, кога излегоа на вечера за прв пат, сè ѝ беше јасно на Мелина и кој е тој и колку е успешен. Тоа беше доволно за да го засака уште повеќе и дека разликата во годините не ја мачи – заклучува изворот.

