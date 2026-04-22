Ден на планетата Земја

Со повеќе настани, форуми, и разни акции во светот денеска се одбележува Денот на планетата Земја.

Секоја година, милиони луѓе низ целиот свет се собираат за да го одбележат овој ден и да го прослават еколошкото движење.

Денот на планетата Земја, кој секоја година се одбележува на 22 април, е глобален настан кој има за цел да ја истакне важноста на заштитата на животната средина.

Денот почна да се одбележува во 1970 година од Гејлорд Нелсон, американски сенатор и екологист, и Денис Хејс, дипломиран студент на Универзитетот Харвард.

И двајцата беа загрижени поради штетите врз животната средина во САД, како што беше онаа предизвикана од големото излевање на нафта во 1969 година во Санта Барбара, Калифорнија.

Тие го смислија Денот на планетата Земја како начин да ја вклучат јавноста и да ги стават зелените прашања на националната агенда.

Иако почнал како американски настан, во 1990 година Денот на планетата Земја стана меѓународен, мобилизирајќи 200 милиони луѓе во 141 земја. Се проценува дека денес над милијарда луѓе учествуваат во активности во речиси 200 земји.

Денот на планетата Земја секоја година има специфичен фокус. Во последните години, акцентот е ставен на борбата против климатските промени, намалувањето на употребата на пластика и заштитата на биодиверзитетот. Главната порака секогаш е насочена кон одржливоста и начините на кои секој поединец може да придонесе.

