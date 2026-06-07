Панама шеширот не е од Панама: Големата модна заблуда што трае повеќе од еден век

Има модни парчиња кои доаѓаат и си заминуваат со сезоните. Но има и такви кои со децении успеваат да останат симбол на префинет вкус, елеганција и животен стил. Панама шеширот без сомнение припаѓа на втората категорија.

Ова лето тој повторно е меѓу најпосакуваните модни додатоци. Го гледаме на плажите на Медитеранот, на трибините на Вимблдон и Ролан Гарос, на летните свадби и во колекциите на најпознатите модни куќи. Но малкумина знаат дека најголемата тајна на Панама шеширот е скриена во самото негово име.

Големата модна заблуда

Иако целиот свет го нарекува „Панама шешир“, овој легендарен моден додаток воопшто не потекнува од Панама.

Неговото вистинско родно место е Еквадор, каде што локалните мајстори со векови ги изработуваат овие шешири од влакната на растението токиља. Традицијата на нивно ткаење датира уште од 16 век и претставува вистинска уметност која денес е заштитена и од УНЕСКО како нематеријално културно наследство.

Па како тогаш станал „панама“?

Во 19 век Панама била една од најважните трговски крстосници меѓу Северна и Јужна Америка. Илјадници патници, трговци и работници кои минувале низ Панама ги купувале овие шешири таму и ги носеле во остатокот од светот. Така постепено почнале да се нарекуваат Панама шешири.

Името засекогаш било запечатено во 1906 година кога американскиот претседател Теодор Рузвелт бил фотографиран со ваков шешир за време на посетата на изградбата на Панамскиот Канал. Фотографијата го обиколила светот, а со неа и новото име на шеширот.

Уметност која се ткае со месеци

Автентичниот Панама шешир не е обичен моден додаток.

Најпрестижните модели, познати како Montecristi Superfino, се изработуваат исклучиво рачно. Влакната од токиља палмата се толку тенки што потсетуваат на конец, а за изработка на еден ваков шешир искусен мајстор може да потроши и до шест месеци.

Колку е потешко да се забележат поединечните преплетувања на влакната, толку е повреден шеширот.

Некои од овие ремек-дела достигнуваат цена од неколку илјади евра и се сметаат за вистински колекционерски предмети.

Шеширот на Хемингвеј и Мастројани

Панама шеширот никогаш не бил само заштита од сонцето. Тој отсекогаш бил симбол на одреден начин на живот.

Ернест Хемингвеј го носел додека пишувал и уживал во Куба. Неговиот стил бил лежерен и авантуристички – раскопчана кошула, чаша даикири и шешир благо навален нанапред.

На спротивниот крај од стилската скала бил Марчело Мастројани.

Легендарниот италијански актер Марчело Мастројани беше еден од најпрепознатливите амбасадори на Панама шеширот во светот на филмот. Во комбинација со светли летни костуми, ленени кошули и неговиот ненаметлив шарм, тој создаде препознатлив медитерански стил кој и денес се смета за пример на безвременска машка елеганција.

Токму помеѓу Хемингвеј и Мастројани се наоѓа магијата на Панама шеширот – може да биде и авантуристички и софистициран, зависно од човекот што го носи.

Летниот партнер на ленот

Ако постои совршен моден пар за Панама шеширот, тоа е ленената облека.

Ленот дише, лесен е и природно се вклопува со текстурата на рачно ткаениот шешир. Затоа модните експерти ова лето препорачуваат комбинации со ленени кошули, светли панталони и лесни летни сакоа.

Особено популарни се кремастите, песочните и маслинестите нијанси, додека лентите на шеширите повеќе не се само црни. Во тренд се и теракота, корални, темносини и пастелни тонови.

Како да препознаете вистински Панама шешир

Пазарот денес е преплавен со евтини имитации.

Автентичниот Панама шешир има природен мирис на сушена трева, исклучително е лесен и на допир е свиленкаст. Ако го свртите наопаку, во центарот ќе ја забележите карактеристичната кружна спирала од која започнало рачното ткаење.

Најважното правило е никогаш да не го фаќате за врвот на круната кога го ставате или го вадите. Вистинските познавачи секогаш го држат за ободот.

Безвременски класик

Во време кога трендовите се менуваат од сезона во сезона, Панама шеширот останува еден од ретките модни додатоци што успешно им пркоси на годините.

Можеби неговото име е погрешно, но неговиот статус е сосема заслужен.

Од улиците на Хавана и филмските сетови на Федерико Фелини, преку сончевите тераси на Медитеранот, па сè до модерните булевари на Скопје, Панама шеширот и денес останува симбол на онаа ретка комбинација од стил, самодоверба и безвременска елеганција. Без разлика дали се носи со ленено одело на летна свеченост, со лежерна кошула во градско кафуле или на викенд прошетка, овој моден класик продолжува да испраќа иста порака – вистинскиот стил никогаш не излегува од мода.

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