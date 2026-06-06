Кус кус салата: Брз, свеж и разновиден летен оброк

Кога летните горештини ќе го достигнат својот врв, желбата за тешки и комплицирани јадења нагло се намалува. Тогаш сме во потрага по нешто лесно, освежително и брзо за подготовка, а токму тука на сцена стапува кус кусот – совршена основа за безброј варијанти на хранливи салати.

Иако многумина го сметаат за житарка, кус кусот всушност е тестенина направена од тврда пченица (дурум), традиционална за кујната на Северна Африка. Неговиот неутрален вкус и сунѓереста текстура се идеални за впивање на аромите од сосовите и соковите од зеленчукот, додека неговата брза подготовка го прави вистински херој во секоја кујна.

Постојат два главни вида кус кус. Мароканскиот кус кус има ситни зрна и се подготвува за само пет минути, додека израелскиот или бисерен кус кус има поголеми зрна и текстура слична на тестенини. За салатата што ја претставуваме, најдобар избор е брзиот марокански кус кус.

Како да подготвите совршен кус кус за салата

Тајната на совршената салата со кус кус се крие во текстурата. Целта е да добиете лесни и раздвоени зрна, а не леплива и кашеста смеса.

Клучот е во правилниот сооднос на течноста и техниката на подготовка. За салати користете сооднос 1:1, односно една шолја течност на една шолја сув кус кус. Така ќе добиете посува текстура која е идеална за впивање на преливот.

Откако ќе го прелиете кус кусот со зовриена вода и ќе го оставите поклопен пет минути, задолжително раздвојте ги зрната со вилушка, а не со лажица. Најважниот чекор е да го оставите целосно да се излади пред да го измешате со останатите состојки. Така ќе ја зачувате неговата прекрасна текстура и ќе спречите да стане премногу влажен.

Класична медитеранска салата со кус кус

Ова е рецепт кој никогаш не излегува од мода. Комбинацијата од свеж зеленчук, солени маслинки и кремасто сирење е вистинска есенција на медитеранското лето во една чинија.

Идеална е како самостоен лесен оброк или како прилог со риба или пилешко месо на скара.

Состојки:

1 шолја кус кус

1 шолја зовриена вода или зеленчуков бујон

1 шолја чери домати, преполовени

1 поголема краставица, исечкана на коцки

1/2 шолја сечкани каламата маслинки

1/2 шолја ситно сечкан црвен кромид

1 конзерва наут, исцеден и измиен

100 грама фета сирење

рака свеж магдонос, ситно исечкан

За преливот:

1/2 шолја маслиново масло

4 лажици црвен вински оцет

сок од половина лимон

1 чешне лук, изгмечено

1 лажичка суво оригано

сол и бибер по вкус

Подготовка:

Подгответе го кус кусот и оставете го целосно да се излади, повремено раздвојувајќи ги зрната со вилушка.

Во голем сад измешајте ги изладениот кус кус, доматите, краставицата, маслинките, црвениот кромид, наутот и магдоносот.

Во посебен сад подгответе го преливот така што ќе ги измешате маслиновото масло, оцетот, сокот од лимон, лукот, ориганото, солта и биберот.

Прелијте ја салатата со преливот и нежно измешајте ги сите состојки. На крајот издробете го фета сирењето одозгора и послужете.

Салатата е уште повкусна ако отстои најмалку половина час во фрижидер, за вкусовите подобро да се соединат.

Неодоливи варијации

Убавината на салатите со кус кус е во нивната разновидност. Не плашете се да експериментирате.

Додадете протеини: Пилешко месо на скара, ракчиња или парчиња лосос ќе ја претворат оваа салата во комплетен оброк.

Бидете креативни со зеленчукот: Додадете свежа пченка, ситно сечкана пиперка, спанаќ или рукола.

Испробајте други зачини и билки: Свежо нане или босилек ќе ѝ дадат сосема нова димензија на салатата.

Веганска верзија: Едноставно изоставете го фета сирењето и додадете коцки зрело авокадо за кремаста текстура.

Со едноставната подготовка и безбројните можности за комбинации, салатата со кус кус со право ја заслужува титулата кралица на летните оброци.