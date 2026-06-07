Бред Пит на Ролан Гарос со еден од најексклузивните часовници што некогаш ги изработил Vacheron Constantin

Бред Пит се појави на Ролан Гарос во стил кој лесно можеше да се вклопи и во престижната кралска ложа на Вимблдон. Разликата беше само географска, бидејќи комбинацијата што ја избра американскиот актер ја отсликуваше онаа безвременска елеганција што лондонскиот тениски турнир одамна ја претвори во универзален моден јазик.

Со беспрекорна бела кошула, панталони во песочна нијанса, минималистички патики и класични авијатичарски очила за сонце, Пит уште еднаш покажа зошто важи за една од најстилските холивудски ѕвезди.

Покрај својата партнерка, дизајнерката на накит Инес де Рамон, актерот делуваше опуштено и ненаметливо, но токму во тоа се крие неговата препознатлива модна формула – впечаток на лежерност создаден со внимателно избрани детали.

А најинтересниот детал овојпат не беше новата фризура, ниту неговиот препознатлив калифорниски тен. Вниманието на познавачите го привлече часовникот на неговата рака.

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Благодарение на благо подвитканиот ракав, можеше да се забележи еден од најпосакуваните часовници во современата висока часовничарска индустрија – новиот Overseas Self-Winding Ultra-Thin на Vacheron Constantin, изработен од платина и со впечатлив бројчаник во салмон боја.

Станува збор за модел претставен на овогодинешното издание на најголемиот светски саем за часовници, Watches and Wonders.

Како и кај најголемите часовничарски ремек-дела, овој модел не се обидува агресивно да привлече внимание. Тој едноставно го добива.

Меѓу колекционерите, бројчаниците во лосос нијанса веќе се сметаат за вистински симбол на префинет вкус. Таа боја потсетува на златната ера на часовничарството од минатиот век, а само мал број производители успеваат автентично да ја интерпретираат.

Vacheron Constantin го прави тоа во рамките на својата колекција Overseas, која важи за една од најсофистицираните интерпретации на спортски луксузен часовник.

Бројките дополнително ја нагласуваат ексклузивноста. Куќиштето со дијаметар од 39,5 милиметри е целосно изработено од платина 950, што претставува прв ваков случај во историјата на линијата Overseas.

Во внатрешноста работи новиот механизам Calibre 2550, ултратенок механизам што овозможува часовникот да биде дебел само 7,35 милиметри. Со тоа, ова е најтенкиот модел Overseas што некогаш бил произведен.

Но, можеби најимпресивен е податокот дека ќе бидат изработени само 255 примероци.

Тоа е доволно мала бројка за часовникот веднаш да стане колекционерска реткост и доволно голема за да предизвика огромен интерес кај најбогатите љубители на часовници ширум светот.

А Бред Пит, како и секогаш, успеа сето тоа да изгледа сосема природно и едноставно. Токму тоа, велат познавачите на луксузот, е најдобрата дефиниција за вистински стил.

Извор: GQ Italia