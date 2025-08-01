Се огласи пријателката на Ана Николиќ и проговори за тоа дали пејачката ќе поднесе тужба против Рале

Пејачката Ана Николиќ го обвини поранешното момче и композитор Горан Ратковиќ Рале за физичко насилство. По инцидентот, Ана веднаш го пријавила случајот во полиција.

Српските медиуми се обиделе да добијат коментар од пејачката, а на нејзиниот телефонски број одговорила пријателка која истакнала дека Ана нема да ја покрене тужбата против Ралет.

Иако рекла дека пејачката моментално е на пат, во еден момент во позадина се слушал нејзиниот глас.

– Ана моментално е на пат – рекла таа на почетокот од разговорот.

– Таа нема да тужи Рале – продолжила пријателката, а потоа во позадина можела да се чуе како се консултира со Ана Николиќ за одговорот.

Кога пејачката ѝ рекла на пријателката да ја спушти слушалката, таа брзо рекла:

– Марш во … – и го прекинала повикот.

Патем, Ана Николиќ наводно била претепана од избраникот, композиторот Горан Ратковиќ Рале, по што бил забранет негов пристап до Ана.

