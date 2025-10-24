„Се однесуваше кон мене како кон најголемо зло“: Пејачката се пожали од Лепа Брена

Пејачката Милена Ќераниќ ја обвини својата колешка Лепа Брена за пропаста на нејзината кариера.

Милена Ќераниќ ја започна својата кариера на музичкото натпреварување „Ѕвездите на Гранд“ во 2008 година. Иако стана многу популарна преку ноќ, кариерата на пејачката тргна надолу, а таа ја обвинува Лепа Брена за сè, додека еднаш го смирила својот однос со покојниот Саша Поповиќ.

– Не би сакала сега да покажувам со прст кон никого, бидејќи помина многу време, но би сакала само да кажам дека Лепа Брена и Саша Поповиќ ми направија најголема грешка. Не е важно сега, ниту е важно што се случи на средина, туку важно е што тие го покажаа своето вистинско лице тогаш – рече пејачката. Милена верува дека искреноста ја чинеше скапо и дека ја чинеше живот.

– Не ме сакаа, имаше секакви работи за моите настапи, кој ми резервираше тезги, кој не. Благодарение на кого работам или не, но сето тоа е сега зад нас. Не ме интересира да се извинувам на никого – вели Милена и додава:

– Не сум ѕвезда, има многу поголеми ѕвезди од мене. Можеби да бев влегла некому под влакно, веројатно ќе ми одеше подобро. Едно е, а тоа е дека луѓето не го сакаат тоа кога си искрен. Отсекогаш сум бил таква, не дозволував никој да ме плука, па затоа секогаш бев трн во око. Не можам да кажам дека жалам, напротив. Се однесуваа како двете најголеми зла кон мене, немам друго објаснување, но ќе го кажам повторно. Постапките на секој од нас зборуваат за себе.

Foto: print screen/Instagram/