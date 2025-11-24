„Се казнив себеси“ – Ана Николиќ никогаш не успеа да се запише на факултет

Ана Николиќ претходно зборуваше за желбата да се запише на медицински факултет во „доцните години“, но малкумина знаат дека полагала приемен испит и сакала да студира јазици.

Пејачката тврди дека не можела да си прости што не можела да се запише на својот омилен јазик, англискиот.

Ана Николиќ била една од најдобрите студентки во родниот Параќин, по што имала амбиции да студира, кога доживеала големо разочарување во животот.

– Не можев да се запишам на англиски јазик, тоа беше мојот најголем пораз во тоа време. Бев под линијата, примија 70 студенти, а имаше повеќе од 2.000 од нас кои аплицираа. Бев во шок, „бев под линијата“, а потоа се казнив себеси. Таа година не отидов на море и се казнив себеси со тоа што се вработив во кафуле во Параќин. За мене беше голем пораз да бидам под линијата – рече еднаш Ана, која претходно сакаше да се запише и на глума.

– Се обидов да ги наговорам моите родители да ме пуштат да одам на часови по глума порано, во трета година средно училиште, не ми рекоа не, но тоа беше доволно татко ми да ме погледне. Не мораше ништо да ми каже, неговиот поглед зборуваше погласно од зборовите – тврди Николиќ, која сепак го продолжила своето образование во сосема друга област.

По завршувањето на средното училиште, таа се запишала во Вишата политехничка школа, со насока дизајн на кожа и обувки, која и ја завршила.Поп-пејачката Ана Николиќ живеела во селото Доња Мутница, од каде што се преселила во Параќин кога тргнала на училиште. Во Параќин, таа дипломирала во основното училиште „Стеван Јаковљевиќ“, каде што биле многу располеожени да зборуваат за неа.

Foto: print screen/Instagram