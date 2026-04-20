Саша Матиќ купи вила од 18 век  во Црна Гора  – на овој имот некогаш летата ги поминувал Његош

Пејачот Саша Матиќ поседува луксузна вила на црногорскиот брег, каде што некогаш ги поминувал летата познатиот Петар Петровиќ Његош. За време на својата богата кариера, Саша Матиќ отпеал многу хитови, а парите од концертите, турнеите и настапите ги инвестирал во недвижности. Пред осум години, пејачот потрошил два милиони евра за луксузна вила во Пераст, веднаш до морето.

Особено е интересно што некогаш бил дом на семејството Балови, а дека и Петар Петровиќ Његош ги поминувал своите лета таму.

Вилата датира од 18 век, а ентериерот е адаптиран на современите барања, задржувајќи го шармот на минатото. Имотот има два ката и четири соби, како и пространа дневна соба, а до влезот сè уште има плоча што потврдува дека некогаш таму живеел епископ. Токму таму Његош ја напишал „Париз и Елена“ или „Ноќта собира векови“ во 1844 година.

– Сакам да одам во Пераст и таму се забавувам одлично. Знаете дека Његош порано одмараше таму каде што јас ги поминувам летата. Сега, кога одам таму, како да ги поминува летата, така се чувствувам. Секогаш се чувствувам моќно и тоа е еден од условите да се чувствувам добро. Не сакам постојано да одам таму, најдобро се забавувам во септември, некако тоа е моето време за вистински одмор. Тогаш е најубаво таму – претходно изјави Саша Матиќ за домашните медиуми.

