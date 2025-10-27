Саша Ковачевиќ за свршеничкиот прстен дал 10 илјади евра: Свадбата е веќе испланирана – ова се деталите…

Пејачот Саша Ковачевиќ се сврши со својата девојка Зоран Тасовац по десет години љубов, а видеото од романтичното запросување кружи на социјалните мрежи.

Тој не штедеше пари за дијамантскиот прстен што ја краси раката на идната госпоѓа Ковачевиќ, а бидејќи не е чудно што Зорана има ќерка Искра од бракот со Богдан Срејовиќ, сите беа заинтересирани како малата реагирала на новата ситуација.

„Саша и Зорана уживаат во својата љубов многу години, и беше прашање на ден кога ќе се случи ова. Свршеничкиоо прстен му стоеше во џебот еден месец, а Саша плати речиси 10.000 евра за него. Зорана немаше поим што се случува, патуваа во Атина под изговор дека тој мора да работи на нови песни. Планирана е голема свадба, на која, покрај семејството и пријателите, ќе бидат присутни и колегите на Сале од естрадата. Треба да има околу 500 гости. Зорана веќе знае каква венчаница сака, а потоа доаѓа декорацијата, тортата и сè друго“, вели извор близок до двојката, откривајќи како реагирала ќерката на Зорана.

„Искра беше воодушевена кога ѝ кажаа, таа го гледа Саша како втор татко, а тој ја сака како свое дете. Секако, Саша го познава и првиот сопруг на Зорана, тие отсекогаш биле и остануваат во одлични односи. Секако дека и тој им честиташе, но не знам дали ќе го поканат на свадбата, не разговаравме за тоа. Мислам, зошто да не.“

Иако свадбата допрва доаѓа, Зорана Тасовац и Саша Ковачевиќ живеат под ист покрив со години. Тие го изградија своето семејно гнездо во луксузен дел од градот и ја уредија својата оаза по најнова мода.

