Вељко Ражнатовиќ за прв пат проговори низ каква голгота поминал во Русија

Вељко Ражнатовиќ се осврна на периодот што го помина во Русија, каде што работеше седум месеци на закрепнување по повредата што ја претрпе. Сега ги откри деталите за здравствениот проблем со кој се соочи за време на престојот во Москва.

Тој откри дека има дискус хернија и дека бил неподвижен.

-Повредата ме принуди да одам во Русија. Имав дискус хернија. Знаев дека морам да направам нешто драстично. Сакав да се тестирам. Долго време бев неподвижен. Три или четири месеци лежев во кревет и не можев да одам. Пред тоа копав… Мислев дека ќе помине. Тренирав и покрај болката, сè додека болката не ми се спушти по ногата. Потоа седнуваш и размислуваш. Решив да сменам сè и да се обидам да направам резултат. Имав 28 години. Сега се позиционирав добро. За седум месеци таму, стекнав контакти за цел живот и најдов тренер, рече Вељко, а потоа зборуваше за животот во Москва.

– Бев таму, дадов се од себе, но чувствував дека, што и да правам, нивните деца секогаш ќе бидат нивни деца. И ако дојдов, го напуштив семејството и отидов да учам кај нив, чувствував дека треба да бидам рамноправен дел од колективот. Убаво се забавував таму. Бев кај отец Стефан, живеејќи во дворот на Српската православна црква. Бев опкружен со моите луѓе. Децата се мали само еднаш и фала му на Бога што успеав да дојдам на нивните родендени. Ми праќаа видеа, моменти што требаше да ги живеам со нив… А јас, лудак, бркам некој мој сон што можеби дури и нема да се оствари, рече Вељко.

Вељко вели дека има голема поддршка од сопругата Богдана.

-Богдана ме поддржуваше, има голема доверба во мене. Не е лесно да го оставиш својот сопруг да живее сам во Москва седум месеци. Таа навистина е кралица. Голема привилегија е да се има таква жена, рече Вељко.

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